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لبنان

الحرارة ستلامس الـ40 درجة.. استعدوا لموجة حارة في هذا الموعد

Lebanon 24
16-08-2022 | 06:20
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تلامس الـ٤٠ درجة وتتخطى معدلاتها الموسمية، فيما تبقى ضمن معدلاتها على الساحل لكن مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما يبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
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وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة : كتل هوائية حارة تؤثر على المناطق الداخلية اعتباراً من اليوم الثلاثاء، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الداخل حيث تلامس ال٤٠ درجة، ويخف تأثيرها اعتباراً من يوم الجمعة  فيما يكون تأثيرها محدود على الساحل. 

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين ٢٥ و ٣٣ درجة.

تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية و الداخلية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة عل الساحل مع نسبة رطوبة معتدلة، بينما ترتفع بشكل ملموس في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة منخفضة لذا يتم التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الاربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تلامس ال ٤٠ درجة وتتخطى معدلاتها الموسمية، فيما تبقى ضمن معدلاتها على الساحل لكن مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما يبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة في الداخل  حيث تصل الى ٤٠ درجة، وعلى الجبال (فوق معدلاتها الموسمية)، مع بداية انخفاض في المناطق الساحلية وبقاء التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وننصح بعدم التعرض لأشعة الشمس والاكثار من شرب المياه .

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وانحسار تأثير الكتل الحارة في الداخل .

- الحرارة على الساحل من ٢٧ الى  ٣٢  درجة، فوق الجبال من  ٢٠ الى  ٣٠ درجة، في الداخل من ١٩  الى  ٣٩ درجة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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