ما جديد قضيّة بسام الشيخ حسن؟ (صورة)

أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إشارة بتخلية سبيل المودع بسام الشيخ حسين، وذلك بعد حضور وكيل مصرف "فدرال بنك" روي مدكور الى النيابة العامة التمييزية وأسقط حقوق المصرف الشخصية، فتقرر تركه بسند إقامة وإحالة أوراقه على قاضي التحقيق في بيروت.

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