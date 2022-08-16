بري استقبل نقيب الاطباء

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نقيب الأطباء في لبنان الدكتور يوسف بخاش على رأس وفد من مجلس النقابة.

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وعرض الوفد لرئيس المجلس الواقع الاستشفائي ومطالب الأطباء. وبعد اللقاء قال بخاش: "لقد جئنا اليوم كنقابة اطباء لبنان في بيروت لزيارة شكر لدولة الرئيس نبيه بري على دعمه والوقوف الى جانب نقابة الاطباء وخاصةً الى جانب صندوق التقاعد ومساعدتنا على إقرار رفع الإيرادات والموارد بهذا الصندوق الذي كان مهددا بالعجز على غرار كل الصناديق في الدولة والمؤسسات فصندوق التعاقد يؤمن المعاش التقاعدي للطبيب اللبناني المتقاعد الذي كرس حياته لخدمة الانسان والوطن والمواطن فاصدار هذا القرار قد يساعدنا كنقابة اطباء ان نرفع المعاش التقاعدي للطبيب حتى يعيش بكرامة في ظل هذه الازمة التي نمر بها".واضاف: "أخذنا وعداً من دولة الرئيس بري للمضي بدعمه والوقوف الى جانب النقابة والعمل مع مؤسسة الجمارك ووزارتي الصحة والمالية حتى تتمكن النقابة ان تستحصل الرسوم التي هذ مشرعة لها بالقانون على كل التجهيزات والمعدات التي تدخل الاراضي اللبنانية".واستقبل بري أيضاً وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان والوفد المرافق بحضور سفيرة كندا لدى لبنان السيدة شانتال شاستناي حيث جرى عرض للاوضاع العامة العلاقات الثنائية بين البلدين.