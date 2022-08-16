Advertisement

لبنان

بري استقبل نقيب الاطباء

Lebanon 24
16-08-2022 | 06:54
A-
A+
Doc-P-981312-637962550538383208.jpg
Doc-P-981312-637962550538383208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نقيب الأطباء في لبنان الدكتور يوسف بخاش على رأس وفد من مجلس النقابة.
 
وعرض الوفد لرئيس المجلس الواقع الاستشفائي ومطالب الأطباء. وبعد اللقاء قال بخاش: "لقد جئنا اليوم كنقابة اطباء لبنان  في بيروت لزيارة شكر لدولة الرئيس نبيه بري على دعمه والوقوف الى جانب نقابة الاطباء وخاصةً الى جانب صندوق التقاعد ومساعدتنا على إقرار رفع الإيرادات والموارد بهذا الصندوق الذي كان مهددا بالعجز على  غرار كل الصناديق في الدولة  والمؤسسات فصندوق التعاقد يؤمن المعاش التقاعدي للطبيب اللبناني المتقاعد الذي كرس حياته لخدمة الانسان والوطن والمواطن فاصدار هذا القرار قد يساعدنا كنقابة اطباء ان نرفع المعاش التقاعدي للطبيب حتى يعيش بكرامة  في ظل هذه الازمة التي نمر بها".  
Advertisement

واضاف: "أخذنا وعداً من دولة الرئيس بري  للمضي بدعمه والوقوف الى جانب النقابة والعمل مع مؤسسة الجمارك ووزارتي الصحة والمالية  حتى تتمكن النقابة ان تستحصل الرسوم التي هذ مشرعة لها بالقانون على كل التجهيزات والمعدات  التي تدخل الاراضي اللبنانية".  

واستقبل بري أيضاً وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان والوفد المرافق بحضور سفيرة كندا لدى لبنان السيدة شانتال شاستناي حيث جرى عرض للاوضاع العامة العلاقات الثنائية بين البلدين.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-08-16
10:52 | 2022-08-16
10:45 | 2022-08-16
10:04 | 2022-08-16
09:51 | 2022-08-16
09:40 | 2022-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website