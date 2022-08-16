الأهالي متفاجئون... "نعتذر منكم والى اللقاء"!

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فوجئ الأهالي في أكثر من منطقة لبنانية، لاسيما في قضاء المتن برسائل وصلت الى هواتفهم من إدارات الحضانات الخاصة بأولادهم، اذ تم ابلاغهم عبرها ان هذه الحضانات ستقفل أبوابها في غضون ايام قليلة، لأنه"على رغم تقاضيها جزءا من الدفعات الشهرية بالدولار الأميركي أصبحت امكانية الاستمرار غير ممكنة في ظل الظروف الراهنة، كما ورد في الرسائل".وفي رسائلها هذه، اعتذرت الحضانات من الأهالي آملة في ان تعاود فتح أبوابها عندما تعود الدورة الاقتصادية الى طبيعتها.