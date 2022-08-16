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لبنان

حميه بحث والحجار في مشاريع وزارة الاشغال لإقليم الخروب

Lebanon 24
16-08-2022 | 07:12
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه النائب السابق محمد الحجار، وتم البحث في التطورات المحلية والشؤون الانمائية لإقليم الخروب وموضوع الطرقات في نطاقها والملفات التي تعنى بالسلامة العامة. 
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وتناول اللقاء أيضا وضع الطريق المتوقف العمل بها والتي تربط بيت مجاز شحيم وموقع مبنى مجمع الأبنية الحكومية ( وصلة السرايا ).

وقد ابدى الوزير حميه "تجاوبا واهتماما حول صيانة الحفر، وذلك ضمن الامكانات المالية المحدودة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان".

المصدر: الوكالة الوطنية
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