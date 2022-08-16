اجتماعات دبلوماسيّة وسياسيّة لميقاتي.. هذا ما بحثه مع الوفد العراقي

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وتم خلال اللقاء البحث في قرار الحكومة العراقية تمديد العقد الموقّع مع لبنان لتزويده بالفيول، والبحث في تفعيل الاتفاقات الثنائية الموقّعة بين البلدين وتطويرها لا سيما في مجالات الزراعة والصحة والتربية والنفط، اضافة الى التعاون على نطاق واسع مع القطاع الخاص عبر تشجيع غرف التجارة العراقية على شراء المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية.والتقى الرئيس ميقاتي سفير بريطانيا في لبنان الجديد هايمش كويل، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.وفي تصريح له، قال السفير: "عقدت اجتماعاً هو الأول مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. شددنا خلال حديثنا على أهمية تقوية العلاقات الثنائية الطويلة الأمد بين بلدينا، وأكدت استمرار التزام المملكة المتحدة دعم الجيش اللبناني والمجتمعات الأكثر ضعفا في لبنان. كما أن المملكة المتحدة تريد أن ترى الاستقرار والازدهار والأمن في لبنان. لهذا السبب شجعت السلطات على إجراء إصلاحات عاجلة من أجل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا أمر ضروري لوضع لبنان على مسار التعافي، واستعادة ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، ولمعالجة الصعوبات العديدة والجدية التي يواجهها الشعب اللبناني، وأن المملكة المتحدة ستدعم لبنان في هذا المجال".وإستقبل الرئيس ميقاتي وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان ترافقه السفيرة الكندية شانتال شاستناي وتم خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية ولتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.كذلك، إجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض.وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب وائل ابو فاعور الذي قال: "هذا لقاء تشاوري مع دولة الرئيس ميقاتي حول الأوضاع العامة، وتمنيت عليه ضرورة ايلاء اهتمام للقضايا الإجتماعية ومعالجة بعض الامور، وسيبدأ دولة الرئيس سلسلة اجتماعات وزارية لمعالجة الأمور الإجتماعية تحديدا ومنها: البرامج الإجتماعية التي يفترض أن تكون حركتها أكثر نشاطاً، موضوع القمح والرواتب والزيادات والمساعدات الإجتماعية التي هي لآخر شهر أيلول ويفترض معالجة هذا الامر، فضلا عن موضوع الجامعة اللبنانية وضرورة مساعدتها لأن هناك حاجة لتأمين الدراسة لنحو 80 الف طالب وطالبة".وإستقبل الرئيس ميقاتي الوزيرة السابقة زينة عكر.