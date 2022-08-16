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لبنان

بلبلة مع بدء العام الدراسي المقبل.. ماذا يجري؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-08-2022 | 08:30
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تسود حال من التململ والنقمة لدى اساتذة التعليم الرسمي من جراء تأخر دفع مستحقاتهم وخاصة بدل النقل. وتشير مصادر مطلعة لـ "لبنان 24" إلى ان افتتاح العام الدراسي في ايلول المقبل سيشهد بلبلة تزامنا مع بدء موجة اضرابات ومقاطعة من قبل بعض الاساتذة المتعاقدين والثابتين في ملاك التعليم الرسمي، اضافة الى مشاكل كثيرة سيواجهها الطلاب منها النقص في الكثير من المستلزمات المدرسية نتيجة ارتفاع الاسعار.
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