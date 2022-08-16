"التقنين" يطال المطاعم أيضاً

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ويقول أحد أصحاب المطاعم في منطقة "انطلياس" لـانه اضطر لتوفير تشغيل المكيفات في فترة الظهيرة وبعد الظهر لفترة المساء حيث يشهد المطعم زحمة زبائن.وأسف لاعتماد هذه الاستراتيجية التي قد "تهرّب" الزبون، عازيا السبب لفاتورة "الموتور" الكبيرة التي يتكبدها المطعم ما اضطره لاعتماد "التقنين" أيضا في المكيف.