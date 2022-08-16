Advertisement

لبنان

"التقنين" يطال المطاعم أيضاً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-08-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-981319-637962567656796892.jpg
Doc-P-981319-637962567656796892.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لاحظ عدد من رواد المطاعم اعتمادها مبدأ "التقنين" بتشغيل المكيفات ولاسيما في فترة الظهيرة ما يجعلهم يعانون من الحر الشديد داخلها وبالتالي يتجنبون ارتيادها في هذا الوقت. 

ويقول أحد أصحاب المطاعم في منطقة "انطلياس" لـ"لبنان24" انه اضطر لتوفير تشغيل المكيفات في فترة الظهيرة وبعد الظهر لفترة المساء حيث يشهد المطعم زحمة زبائن. 
Advertisement

وأسف لاعتماد هذه الاستراتيجية التي قد "تهرّب" الزبون، عازيا السبب لفاتورة "الموتور" الكبيرة التي يتكبدها المطعم ما اضطره لاعتماد "التقنين" أيضا في المكيف.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-08-16
10:52 | 2022-08-16
10:45 | 2022-08-16
10:04 | 2022-08-16
09:51 | 2022-08-16
09:40 | 2022-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website