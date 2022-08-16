أزمة جديدة... وهذه تفاصيلها

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تلوح أزمة جديدة في الأفق وقد تنعكس سلبًا على امكانية المواطنين إجراء معاملاتهم الرسمية، وتتمثّل بعدم توفّر طوابع من فئة الـ٥ الآف ليرة لبنانية في الكثير من الدوائر الرسمية .وقد تفاقمت هذه الأزمة في شكل لافت ووصلت الى عدد من البنوك التي تقوم بعمليات الصيرفة، حيث طلب الموظفون احضار العميل طابع الـ٥٠٠٠ لتطبيق معاملة الصيرفة.ويعمل المخاتير على تسيير معاملات المواطنيين عبر استخدام طوابع فئة الـ٢٥٠ ليرة كبديل وحل مؤقت، إذ تنذر كميات توافرها المحدودة بتوقف المخاتير عن إنجاز الوثائق لطالبيها.والجدير ذكره أنّ طابع الـ٥٠٠٠ يُباع ما بين ١٠ و٢٠ ألف ليرة.