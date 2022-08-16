في هذه البلدة... حريق أعشاب يابسة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عناصر الإطفاء في الدفاع المدني-مركز خريبة الجندي، باخماد حريق شب في الاعشاب اليابسة والقصب وامتد الى بساتين الاشجار المثمرة المجاورة في بلدة بيت الحاج قرب المنازل السكنية ، وتقوم فرق الإطفاء حاليا بعمليات التبريد في موقع الحريق.

Advertisement