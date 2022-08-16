ترقبوا ما سيجري بسعر البنزين قريباً.. معلومة تهمّكم جميعاً!

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كشفت مصادر ناشطة في قطاع النفط لـ" بأنّ "الجدول المُقبل لأسعار المحروقات سيتضمن انخفاضاً ملحوظاً على ثمن البنزين"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر مرتبط بتراجع طرأ قبل ساعات قليلة على أسعار النفط عالمياً".وأشارت المصادر إلى أن "الزيادة التي طرأت اليوم على سعر البنزين ستنعكس تراجعاً قريباً جداً".يُشار إلى أن سعر صفيحة البنزين (95 أوكتان) ازداد اليوم 16 ألف ليرة لبنانية، ليصبح 568000 ليرة لبنانية.