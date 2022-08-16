إنهيار سقف مبنى قيد الترميم في أفقا - جبيل... وسقوط قتيل وجريح (صور)

انتشل عناصر من الدفاع المدني جثة عامل سوري الجنسية قضى جراء إنهيار سقف مبنى قيد الترميم في أفقا - جبيل.

وتولت جهات أخرى نقل الجثة وجريح إلى المستشفى، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية وإتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.