Advertisement

لبنان

إنهيار سقف مبنى قيد الترميم في أفقا - جبيل... وسقوط قتيل وجريح (صور)

Lebanon 24
16-08-2022 | 08:12
A-
A+
Doc-P-981335-637962602946788073.jpg
Doc-P-981335-637962602946788073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشل عناصر من الدفاع المدني جثة عامل سوري الجنسية قضى جراء إنهيار سقف مبنى قيد الترميم في أفقا - جبيل.
 
وتولت جهات أخرى نقل الجثة وجريح إلى المستشفى، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية وإتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
Advertisement
 
 
 
Image
مواضيع ذات صلة
عناصر من الدفاع المدني تُخمدُ حريقاً شب في أكوام من النفايات في برج حمود
lebanon 24
16/08/2022 17:59:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: إخماد حريق اعشاب وقصب في طرابلس
lebanon 24
16/08/2022 17:59:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني اخمد حريقا في عزقي ـ الضنية
lebanon 24
16/08/2022 17:59:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية دهم للجيش... وتوقيف مطلوب قتل شخصين في جرود بلدة أفقا
lebanon 24
16/08/2022 17:59:27 Lebanon 24 Lebanon 24

أفقا

الدفاع المدني

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-08-16
06:56 | 2022-08-16
10:52 | 2022-08-16
10:45 | 2022-08-16
10:04 | 2022-08-16
09:51 | 2022-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website