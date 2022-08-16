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لبنان

المرتضى تسلم من اجاز خان مجموعة من الكتب لايداعها المكتبة الوطنية

Lebanon 24
16-08-2022 | 09:07
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 إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مقر المكتبة الوطنية السفير الهندي سهيل اجاز خان واركان السفارة، حيث تم تقديم ما يقارب الـ200 كتاب من الهند لإيداعها ركن خاص في المكتبة الوطنية وتصبح متاحة امام الزوار ومتابعي الثقافة الهندية ومريديها.
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وتأتي هذه الخطوة كجزء من احتفالات السفارة بمناسبة "الاحتفال الايقوني" بعيد استقلال الهند الـ76. وتتضمن الكتب عناوين ومواضيع متنوعة عن الحضارة الهندية قديما وحديثا ، فضلا عن  الكتب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، الى كتب عن المهاتما غاندي السياسي البارز والزعيم الروحي للهند خلال مرحلة الاستقلال والملهم لحركات الحقوق المدنية والحرية في جميع انحاء العالم.
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