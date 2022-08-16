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لبنان
المكاري استقبل وفد "اللقاء الوطني الإعلامي" وناقش معه واقع الاعلام في لبنان
Lebanon 24
16-08-2022
|
10:45
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من "اللقاء الوطني الإعلامي"، وبحث معه في واقع الاعلام في لبنان وفي شؤون عامة.
وتحدث يونس عودة باسم الوفد، فأشار الى ان الوفد شكر وزير الاعلام على "جهوده التي يبذلها على المستويين الاعلامي والسياسي، بخاصة انه يصنف من الكادحين في عمله، وان البحث تطرق الى الكثير من القضايا الوطنية الملحة، من الثروة الوطنية اللبنانية التي يصر الوزير على انها خط أحمر بغض النظر عن عملية الترسيم".
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أضاف: "تطرقنا الى عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم وضرورة هذه العودة وأهمية التنسيق مع الحكومة السورية في هذا الموضوع، وتطبيق القوانين اللبنانية على السوريين في لبنان. الى جانب البحث في الانتخابات الرئاسية في ظل الحملات التي تجري اليوم ومحاولات التأثير عليها عبرخطابات الكراهية، في حين ان العمل يجب ان يجري لتوحيد اللبنانيين وتوحيد الرؤية اللبنانية في ما خص كل المواضيع المطروحة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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