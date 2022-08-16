في طرابلس... اشكال واطلاق للنار



أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال تخلله تضارب ثم الى اطلاق للنار في الهواء الطلق من قبل مجهول في محلة ساحة الكورة في طرابلس .

وعلى الفور، فرّ مطلق النار الى جهه مجهولة .

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وفي المعلومات، وقع الاشكال بعد اقدام احدهم على شتم "العزة الالهية".