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لبنان

في طرابلس... اشكال واطلاق للنار

Lebanon 24
16-08-2022 | 09:40
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال تخلله تضارب ثم الى اطلاق للنار في الهواء الطلق  من قبل مجهول في محلة ساحة الكورة في طرابلس .
 
وعلى الفور، فرّ  مطلق النار الى جهه مجهولة .
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وفي المعلومات، وقع الاشكال بعد اقدام احدهم على شتم "العزة الالهية".
 
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اشكال

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