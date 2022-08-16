نقابة الصيادلة كرمت وحدة الإرتباط العسكري المدني في الكتيبة الإسبانية تقديرا لجهودها الصحية

اقامت نقابة صيادلة لبنان، حفلا تكريميا لوحدة الإرتباط العسكري المدني في الكتيبة الإسبانية، "تكريما لجهودها، لاسيما الصحية منها في مساعدة المواطنين"، بحسب بيان للنقابة.



ونوه نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم بجهود المجموعة ، مؤكدا "الدور الانساني والوطني التي تضطلع به النقابة ، ودورها في دعم المؤسسات الدوليّة والمحليّة التي تقدّم مجّاناً الادويّة الجيّدة للبنانيين على غرار ، الكتيبة المكرّمة ، واعلن عن استمرار النقابة في مواجهة مافيات وشبكات التهريب والاتجار بصحّة المرضى".

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