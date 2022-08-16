Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف متورطَين بسرقة بطاريات وهذا ما ضُبط بحوزتهما

Lebanon 24
16-08-2022 | 11:03
A-
A+
Doc-P-981374-637962700405661223.jpg
Doc-P-981374-637962700405661223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بطاريات من العاصمة بيروت.

 من خلال المتابعة والتحريّات، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد هويّة المتورطَين، وهما:
Advertisement

ع. ع. (من مواليد عام 1983، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب /7/ مذكّرات عدلية بجرائم سرقة ومخدّرات.
ط. ح. (من مواليد عام 1988، لبناني)
بنتيجة الاستقصاءات والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفهما، بالجرم المشهود، على متن آلية نوع "رينو رابيد" لون أبيض، عليها لوحة مزوّرة.

ضُبِطَ بحوزتهما /6/ بطاريات وكابلات كهربائية، وأدوات تُستخدم في عمليات السّرقة، وكميّة من المخدرات نوع "هيرويين".

سُلّم الموقوفان إلى القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:15 | 2022-08-16
17:37 | 2022-08-16
17:25 | 2022-08-16
17:13 | 2022-08-16
17:06 | 2022-08-16
16:59 | 2022-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website