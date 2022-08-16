بالجرم المشهود.. توقيف متورطَين بسرقة بطاريات وهذا ما ضُبط بحوزتهما

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بطاريات من العاصمة بيروت.من خلال المتابعة والتحريّات، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد هويّة المتورطَين، وهما:ع. ع. (من مواليد عام 1983، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب /7/ مذكّرات عدلية بجرائم سرقة ومخدّرات.ط. ح. (من مواليد عام 1988، لبناني)بنتيجة الاستقصاءات والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفهما، بالجرم المشهود، على متن آلية نوع "رينو رابيد" لون أبيض، عليها لوحة مزوّرة.ضُبِطَ بحوزتهما /6/ بطاريات وكابلات كهربائية، وأدوات تُستخدم في عمليات السّرقة، وكميّة من المخدرات نوع "هيرويين".سُلّم الموقوفان إلى القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.