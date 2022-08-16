آمال غادرت منزلها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- أمال رشيد حمداوي (مواليد عام 1999، سورية)التي غادرت بتاريخ 13-8-2022، منزلها الكائن في بلدة ضهر نصّار إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر بينو في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 360011-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.