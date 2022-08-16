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لبنان

ميقاتي يزور بعبدا غداً للقاء الرئيس عون

Lebanon 24
16-08-2022 | 12:08
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علم "لبنان24" أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيزور قصر بعبدا يوم غدٍ الأربعاء للاجتماع مع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون.
 
 
 
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لبنان

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