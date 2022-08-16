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لبنان
ميقاتي يزور بعبدا غداً للقاء الرئيس عون
Lebanon 24
16-08-2022
|
12:08
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"لبنان24"
أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيزور قصر بعبدا يوم غدٍ الأربعاء للاجتماع مع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون.
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