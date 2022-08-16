4 حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1198892.

كما وسجل لبنان أربع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10585.