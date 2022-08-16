رسالة ناريّة من جوزيف أبو فاضل ضدّ عون.. هذا ما كشفه عن "المليارات"

غرّد المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر حسابهِ على "تويتر" قائلاً: "فخامته يحرّض القضاة أن يتحركوا ضد الحاكم سلامة!ألم يتحركوا قبلا! ما المستجد الآن! هل لأنه اكتشف أن أموال المودعين صرفتهم الدولة؟ وصهره والطاقة شفط 25 مليار$ بـ10 سنوات وصفر كهربا؟! أمر ليس"سليماً" "#عون لقضاة لبنان:إنتفضوا لكرامتكم وواجهوا".

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كلامُ أبو فاضل جاء رداً على رسالة أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الثلاثاء، توجّه فيها إلى قضاة لبنان، وقال فيها: "انتفضوا لكرامتكم ولا تهابوا ظلم اصحاب النفوذ، وواجهوا من يقيّد عدالة القضاء في المصرف المركزي وفي انفجار مرفأ بيروت".





وطالب "القضاء بالتحرر الكامل من اي ترغيب وترهيب"، وأضاف: "من يقيّد القضاء يكون متضررا من عدالته وهو حتما صاحب نفوذ". وأشار عون إلى أنّه "منذ 9 حزيران الماضي يتقاسم القضاة التهرب من المسؤولية في الادعاء وفق الاصول على حاكم مصرف لبنان بجرائم ماليّة خطيرة".وطالب "القضاء بالتحرر الكامل من اي ترغيب وترهيب"، وأضاف: "من يقيّد القضاء يكون متضررا من عدالته وهو حتما صاحب نفوذ".