Advertisement

لبنان

حادث مروّع في الجنوب.. سيارة تصدم رجلاً ونجله!

Lebanon 24
16-08-2022 | 12:25
A-
A+
Doc-P-981408-637962754068751936.jpg
Doc-P-981408-637962754068751936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادث سير مروّع في منطقة صريفا الجنوبية، مساء اليوم، إذ اصدمت سيارة بدراجةٍ ناريّة كان على متنها رجلٌ ونجله.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أفيد بأن الجريحين بحالة حرجة وقد جرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
حمية: طريق النجاة في لبنان يكون بتفعيل المرافق العامّة
lebanon 24
17/08/2022 01:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: على أي أساس يجمّد القضاء في أدراجه دعاوى المودعين اللبنانيين؟
lebanon 24
17/08/2022 01:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ملايين الدولارات ستدخل إلى لبنان قريباً.. سفارة بارزة تكشف مصدرها!
lebanon 24
17/08/2022 01:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مكانٌ في لبنان يحصلُ على 24 ساعة من الكهرباء.. أينَ هو؟
lebanon 24
17/08/2022 01:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صريفا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:15 | 2022-08-16
17:37 | 2022-08-16
17:25 | 2022-08-16
17:13 | 2022-08-16
17:06 | 2022-08-16
16:59 | 2022-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website