حادث مروّع في الجنوب.. سيارة تصدم رجلاً ونجله!

وقع حادث سير مروّع في منطقة صريفا الجنوبية، مساء اليوم، إذ اصدمت سيارة بدراجةٍ ناريّة كان على متنها رجلٌ ونجله.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أفيد بأن الجريحين بحالة حرجة وقد جرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة.