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لبنان
حادث مروّع في الجنوب.. سيارة تصدم رجلاً ونجله!
Lebanon 24
16-08-2022
|
12:25
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وقع حادث سير مروّع في منطقة صريفا الجنوبية، مساء اليوم، إذ اصدمت سيارة بدراجةٍ ناريّة كان على متنها رجلٌ ونجله.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
، فقد أفيد بأن الجريحين بحالة حرجة وقد جرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
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