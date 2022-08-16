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لبنان

مكانٌ في لبنان يحصلُ على 24 ساعة من الكهرباء.. أينَ هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-08-2022 | 13:34
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قالت مصادر في مؤسّسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "المعدل الإجمالي للكهرباء المُنتجة على الشبكة العامّة يتراوحُ تقريباً بين 250 و 300 ميغاوواط كحدّ أقصى، وذلك في ظلّ تشغيل معمل الزهراني منفرداً إلى جانب المعامل الكهرومائيّة الأخرى".
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ولفتت المصادر إلى أنّ "الإنتاج الحالي للطاقة يمكن أن يغطي ساعتين إلى 3 ساعات في مختلف المناطق، على أنّ تتواصل التغذية في الوقت الراهن بمعدل يتجاوز الـ16 ساعة يومياً للمطار والقصر الجمهوري والمرافق الكبرى الأخرى". 
وأضافت: "حالياً، المداورة مستمرة في التوزيع وغرفة التحكم التابعة لكهرباء لبنان في بيروت هي التي تُعطي الأوامر بتنسيق التغذية بين المناطق بشكل متساوٍ ومعتدل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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