مكانٌ في لبنان يحصلُ على 24 ساعة من الكهرباء.. أينَ هو؟

قالت مصادر في مؤسّسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "المعدل الإجمالي للكهرباء المُنتجة على الشبكة العامّة يتراوحُ تقريباً بين 250 و 300 ميغاوواط كحدّ أقصى، وذلك في ظلّ تشغيل معمل الزهراني منفرداً إلى جانب المعامل الكهرومائيّة الأخرى".

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ولفتت المصادر إلى أنّ "الإنتاج الحالي للطاقة يمكن أن يغطي ساعتين إلى 3 ساعات في مختلف المناطق، على أنّ تتواصل التغذية في الوقت الراهن بمعدل يتجاوز الـ16 ساعة يومياً للمطار والقصر الجمهوري والمرافق الكبرى الأخرى".

وأضافت: "حالياً، المداورة مستمرة في التوزيع وغرفة التحكم التابعة لكهرباء لبنان في بيروت هي التي تُعطي الأوامر بتنسيق التغذية بين المناطق بشكل متساوٍ ومعتدل".