خدمات "أوجيرو" توقفت في هذه المنطقة... ما السبب؟

أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلا طرأ في سنترال طرابلس - التّبانة بسبب الضغط على المولدات، أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة.



وقالت إنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

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