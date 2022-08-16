السيد: على أي أساس يجمّد القضاء في أدراجه دعاوى المودعين اللبنانيين؟

"المحكمة البريطانية العليا ألزمت بنك بيروت بتسديد 7,7 مليون $ لأحد المودعين البريطانيين كما حكمت سابقاً على مصارف لبنانية لصالح مواطنيها ومقيمين عندها"!
بالطبع لن تجرؤ مصارفنا على رفض تنفيذ الحكم،
بالمقابل،
على أي أساس يجمّد القضاء اللبناني في أدراجه دعاوى المودعين اللبنانيين؟!
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) August 16, 2022
"المحكمة البريطانية العليا ألزمت بنك بيروت بتسديد 7,7 مليون $ لأحد المودعين البريطانيين كما حكمت سابقاً على مصارف لبنانية لصالح مواطنيها ومقيمين عندها"!
بالطبع لن تجرؤ مصارفنا على رفض تنفيذ الحكم،
بالمقابل،
على أي أساس يجمّد القضاء اللبناني في أدراجه دعاوى المودعين اللبنانيين؟!