السيد: على أي أساس يجمّد القضاء في أدراجه دعاوى المودعين اللبنانيين؟

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

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""المحكمة البريطانية العليا ألزمت بنك بيروت بتسديد 7,7 مليون $ لأحد المودعين البريطانيين كما حكمت سابقاً على مصارف لبنانية لصالح مواطنيها ومقيمين عندها"!بالطبع لن تجرؤ مصارفنا على رفض تنفيذ الحكم،بالمقابل،على أي أساس يجمّد القضاء اللبناني في أدراجه دعاوى المودعين اللبنانيين؟!"