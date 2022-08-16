تحرّك لقوّة من الجيش في بريتال.. ماذا جرى هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنّ قوّة من الجيش دهمت منزل المدعو "ع.ط." المعروف بـ"أبو خليل" في بلدة بريتال، وذلك من أجل توقيفه.

وبحسب المعلومات، فإن المطلوب تمكّن من الفرار إلى جهةٍ مجهولة، والعملُ جارٍ على تعقبه.