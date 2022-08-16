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لبنان

تحرّك لقوّة من الجيش في بريتال.. ماذا جرى هناك؟

Lebanon 24
16-08-2022 | 15:06
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أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنّ قوّة من الجيش دهمت منزل المدعو "ع.ط." المعروف بـ"أبو خليل" في بلدة بريتال، وذلك من أجل توقيفه.
 
وبحسب المعلومات، فإن المطلوب تمكّن من الفرار إلى جهةٍ مجهولة، والعملُ جارٍ على تعقبه. 
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