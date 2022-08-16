خطوة واحدة تمنحكم 3 مليون ليرة بـ24 ساعة.. ما هي؟

ازداد في الآونة الأخيرة الإقبالُ على الاستفادة من الحصول على الدولارات من المصارف عبر منصة "صيرفة"، وهي خطوة باتت تحصلُ تلقائياً وبشكل سريع من دون أي عوائق تُذكر.

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ومع ارتفاع سعر منصة "صيرفة" بشكل بارز خلال الأسابيع الـ34 الأخيرة، أصبح يتوجب على المواطن الراغب بالاستفادة من الدولار إيداع مبلغ 13 مليوناً و 200 ألف ليرة في حسابه المصرفي، على أن يتقاضى هذا المبلغ بالدولار الأميركي في اليوم التالي استناداً لدولار "صيرفة".

وعملياً، فإن هذا المبلغ المشار إليه سيحصل المواطن عليه 500 دولار أميركي تقريباً استناداً لسعر دولار 26300 ليرة لبنانية، علماً أنه يساوي في السوق الموازية نحو 412 دولاراً.

وبذلك، فإن المواطن سيجني عبر تلك العملية التي تحصل في غضون 24 ساعة، مبلغ 88 دولاراً بخطوة واحدة، أي ما يناهز 2 مليون و800 ألف ليرة لبنانية.

وإثر هذه الخطوة، فإنه عند الحصول على تلك الأموال، فإنّ المواطن سيتمكن من الاحتفاظ بالأموال التي حصل عليها بالدولار للتداول بها لاحقاً مع التصرف بنسبة الرّبح التي استطاع تحصيلها.