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لبنان

مرجع روحي لا يكترث

Lebanon 24
16-08-2022 | 17:06
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لا يبدي مرجع روحي اكتراثاً خارج المعتاد بأداء تيار موالٍ، ويكتفي بالإستماع إلى مسؤوليه، دونما حاجة لعناء المتابعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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