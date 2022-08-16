مرجع روحي لا يكترث

لا يبدي مرجع روحي اكتراثاً خارج المعتاد بأداء تيار موالٍ، ويكتفي بالإستماع إلى مسؤوليه، دونما حاجة لعناء المتابعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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