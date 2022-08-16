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لبنان

الريبة تزداد

Lebanon 24
16-08-2022 | 17:13
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تزداد الريبة لدى مؤيدي تيار ضمن 8 آذار، من التزام حزب نافذ في دعمه للاستحقاق المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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