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لبنان
الريبة تزداد
Lebanon 24
16-08-2022
|
17:13
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تزداد الريبة لدى مؤيدي تيار ضمن 8 آذار، من التزام حزب نافذ في دعمه للاستحقاق المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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