الحوت لـ"الأنباء" الكويتية: لا حلّ إلا برئيس من خارج الاصطفاف السياسي

رأى النائب د. عماد الحوت ان "لبنان القائم على التعدديات الطائفية والمذهبية والحزبية، لا يمكن له ان يخرج من النفق في ظل المواجهات السياسية الراهنة بين مكوناته". وأكد ان "رئيس التحدي قد لا يصلح لإعادة انتظام الدولة على أسس صحيحة وسليمة، بدليل ان تجربة اللبنانيين مع الرئيس التحدي الحالي ميشال عون لم تنتج منذ العام 2016 سوى تعطيل المؤسسات الدستورية، وانهيار الواقع الاقتصادي ومعه كامل منظومة الدولة، وذلك بسبب عجزه عن إيجاد الحلول نظرا لتمثيله جزءا فقط من اللبنانيين وليس كلهم".

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ولفت في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى أن "المرحلة الراهنة دقيقة للغاية وتحتاج الى رئيس بأربع مواصفات أساسية وهي: ان يكون جامعا للبنانيين، ان يسعى الى تحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية والدولية، ان يحارب الفساد ويعالج الازمة الاقتصادية، وان يعيد علاقات لبنان مع اشقائه العرب الى سابق عهدها، ما يعني من وجهة نظر الحوت ان المواصفات التي وضعتها بكركي جيدة ويبنى عليها لإخراج لبنان من الوحول العالق بها، فشعارات التحدي والتجييش، ورفع منسوب التوتر، والذهاب باتجاه مواجهات داخلية، لا يتحملها لبنان، وقد تأخذه الى مواجهات في الشارع، ومنها الى حرب أهلية لن تكون لمصلحة احد". (الأنباء الكويتية)