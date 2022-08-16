الوقت يداهم الملف الرئاسي.. وضغوط لتقليص تجمّع نواب الـ 16

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على مسافة أسبوعين فقط من تحوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة لرئاسة الجمهورية، في الأول من أيلول المقبل، يتعمّق التباعد بين الأحزاب والتيارات والكتل النيابية المتأثرة بها، وسط أجواء سياسية متشنجة، وأمنية ومعيشية تتجه تصاعدياً، نحو المزيد من التعقيد، على وهج المستجدات الإقليمية المتباينة، من جمود ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إلى المفاوضات النووية الأميركية - الإيرانية في فيينا على سكة الاتحاد الأوروبي.وضمن مسار التحضير للاستحقاق الرئاسي، عقد النواب الـ 16، اجتماعهم الثاني امس، وكان مصغرا، حيث بحثوا انشاء تكتل نيابي أوسع يستطيع أن يفرض توجهاته السيادية والتغييرية على المعادلة الرئاسية، التي تتطلبها المرحلة، مواصفات وتسميات، وحتى تعطيلا للنصاب إذا اقتضت الضرورة.