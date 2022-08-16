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لبنان

الوقت يداهم الملف الرئاسي.. وضغوط لتقليص تجمّع نواب الـ 16

Lebanon 24
16-08-2022 | 17:37
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على مسافة أسبوعين فقط من تحوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة لرئاسة الجمهورية، في الأول من أيلول المقبل، يتعمّق التباعد بين الأحزاب والتيارات والكتل النيابية المتأثرة بها، وسط أجواء سياسية متشنجة، وأمنية ومعيشية تتجه تصاعدياً، نحو المزيد من التعقيد، على وهج المستجدات الإقليمية المتباينة، من جمود ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إلى المفاوضات النووية الأميركية - الإيرانية في فيينا على سكة الاتحاد الأوروبي.
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وضمن مسار التحضير للاستحقاق الرئاسي، عقد النواب الـ 16، اجتماعهم الثاني امس، وكان مصغرا، حيث بحثوا انشاء تكتل نيابي أوسع يستطيع أن يفرض توجهاته السيادية والتغييرية على المعادلة الرئاسية، التي تتطلبها المرحلة، مواصفات وتسميات، وحتى تعطيلا للنصاب إذا اقتضت الضرورة.
وكشفت مصادر متابعة لـ"الأنباء" الكويتية عن ان ضغوطا سياسية ونيابية بدأت تستهدف أعضاء هذه التجمع النيابي، من مختلف القوى المؤثرة سياسيا أو حزبيا لزعزعة تضامنهم وتفريق شملهم، لكن تقلص عدد الحضور أمس، لا يشكل مظهر استجابة للضغوط، بقدر ما هو إجراء غايته ديناميكية، ولتسهيل الاتصال والمتابعة. (الأنباء الكويتية)
المصدر: الأنباء الكويتية
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