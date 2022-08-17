ماذا قصد أبو فاعور بهذا الكلام؟

توقف أكثر من طرف سياسي معني بالإنتخابات الرئاسية عند كلام النائب وائل ابو فاعور إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، والذي إمتدح فيه تجربتين في الحكم: الأولى حكم الرئيس فؤاد شهاب، والثانية تجربة الرئيس ميشال سليمان، وكلاهما ينتميان إلى المؤسسة العسكرية. وتساءل هؤلاء عمّا إذا كان ذلك يشكّل موقفًا متقدّمًا لرئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط حول ملاءمة المواصفات التي سبق أن طرحها على قائد الجيش العماد جوزاف عون؟

ومن بين مواصفات جنبلاط أن يحمي الرئيس العتيد السلم الأهلي، وأن يكون على علاقة جيدة مع الجميع، وأن تكون لديه علاقات عربية جيدّة، والاّ يكون محسوبًا على طرف دون الآخر.