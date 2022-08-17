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لبنان

تكتل في وجه اسامة سعد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-08-2022 | 01:45
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تعمل "قوى الثامن من اذار" على تنظيم صفوفها في مدينة صيدا خصوصا بعد الانتكاسة التي حصلت خلال الانتخابات النيابية الاخيرة، وبعد تراجع العلاقة مع النائب اسامة سعد والتنظيم الشعبي الناصري.

وتقول المصادر"ان قوى الثامن من اذار" كانت تعتمد بشكل شبه كامل على التنظيم الشعبي الناصري، لكن مواقف النائب اسامة سعد ضربت العلاقة بين هذه القوى والتنظيم ما جعلها تسعى الى تنظيم نفسها وترتيب اوراقها داخل المدينة".

وترى المصادر "ان التركيز في صيدا بات على الاحزاب والقوى الحليفة لحزب الله ولسوريا والتي تعتمد خطابا معيشيا واجتماعيا ، لا الشعارات السياسية فقط، لان الجو العام في المدينة اصبح ميالا اكثر الى المطالب  الاجتماعية".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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