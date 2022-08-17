مواصفات الرئيس لا تنطبق على هذه الشخصية

أسرّ مصدر ديبلوماسي عربي في جلسة خاصة مع اصدقاء لبنانيين أن بلاده لم تحسُم بعد خيارها بشأن طبيعة موقفها من الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وسرّبت اوساط متابعة تأكيد المصدر على أهمية أن تكون الشخصية، ونظراً لدقة المرحلة، مقبولة لدى جميع القوى السياسية وتملك علاقات استثنائية على المستويين العربي والدولي.

ولفتت الاوساط الى أن مواصفات الشخصية لا تنطبق حتماً على رئيس احد الاحزاب الذي علّق امالاً على وصوله الى سدّة الرئاسة معتمداً على دعم عربي لم يعد على ما يبدو متوفراً وذلك، وفق المصادر نفسها، لفشله في ادارة معركة أساسية وحساسة في لبنان.