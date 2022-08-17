لليوم الثاني على التوالي.. عمال بلدية طرابلس يعتصمون لهذا السبب (صور)

ينفذ عمال بلدية طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية امام القصر البلدي للمطالبة بالإفراج عن مستحقّاتهم وانتخاب رئيس لبلدية طرابلس بأسرع وقت ممكن.

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