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لبنان

لليوم الثاني على التوالي.. عمال بلدية طرابلس يعتصمون لهذا السبب (صور)

Lebanon 24
17-08-2022 | 01:36
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ينفذ عمال بلدية طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية امام القصر البلدي للمطالبة بالإفراج عن مستحقّاتهم وانتخاب رئيس لبلدية طرابلس بأسرع وقت ممكن.
 
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