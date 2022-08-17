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لبنان

ميقاتي من بعبدا: للنقاش تتمة ووجهات النظر متقاربة

Lebanon 24
17-08-2022 | 01:56
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أعلن رئيس الحكومة المكلف، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه تقدمّ من رئيس الجمهورية ميشال عون في 29 حزيران الماضي لفخامة الرئيس بتشكيلة للحكومة، مشدداً على انه بحث واياه اليوم في هذه التشكيلة، وللحديث صلة ووجهات النظر كانت متقاربة.
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كلام ميقاتي جاء من قصر بعبدا بعد لقاء جمعه ورئيس الجمهورية حيث تم البحث في الملف الحكومي، إضافة الى الأوضاع العامة في البلاد.

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