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لبنان

وزير العمل يكشف: هناك سلع جرى إعفاؤها من تعديل الدولار الجمركي

Lebanon 24
17-08-2022 | 01:56
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أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم أنَّ, "اجتماع الأمس كان اجتماعًا تشاوريًا والدليل أننا لم نخرج بأي قرار وهذا الاجتماع فرضته الظروف المعيشية الضاغطة والأحداث المتسارعة".

وتابع بيرم في حديثٍ لـ"صوت كل لبنان", "الرئيس ميقاتي أبلغنا أنّه سيلتقي اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة البحث بمسألة تأليف الحكومة الجديدة".
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واستكمل، " وزير المالية شرح الحالة المالية العامة وشحّ الواردات وأعلمنا أنّه لديه صلاحية استثنائية في تعديل قيمة الدولار الجمركي وهو سيفعل ذلك مع حاكم مصرف لبنان".
 
 
وأوضح بيرم أنه، "هناك سلع جرى إعفاؤها من تعديل الدولار الجمركي والمسألة طالت سلعًا محدّدة وحقّ الدولة المشاركة في الربح وتغذية خزينتها".

وأضاف،"التجربة غير مشجّعة بما خصّ مسألة ضبط الأسعار والرئيس ميقاتي طلب من وزير الاقتصاد تفعيل مسألة الرقابة على الأسعار عبر مصلحة حماية المستهلك".
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