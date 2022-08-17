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لبنان

السيد لـ"لبنان٢٤" : جلسة غدا لانتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-08-2022 | 03:17
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لليوم الثالث على التوالي، يواصل موظفو وعمال بلدية طرابلس اعتصامهم الذي ينطلق من امام القصر البلدي باتجاه سرايا طرابلس حيث يتجمعون امام السرايا احتجاجاً على عدم تقاضيهم حقوقهم وللمطالبة بالاسراع بانتخاب رئيس جديد  للبلدية .
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وفي اتصال مع "لبنان٢٤" ، اكد رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد انه سيتم تبليغ اعضاء بلدية طرابلس بشكل رسمي اليوم بوجوب حضور جلسة البلدية غداً لانتخاب  رئيس ونائب رئيس جديدين.

واكد السيد لـ"لبنان٢٤" انه تواصل مع قيادة منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي وقائد سرية طرابلس حيث تبلغ منهما ان القوى الامنية ستبلغ الاعضاء بشكل رسمي وفقاً للقانون بضرورة حضورهم الجلسة غداً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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