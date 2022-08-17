Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود.. مروج مخدرات في جونية بـ"قبضة الامن"

Lebanon 24
17-08-2022 | 03:23
A-
A+
Doc-P-981566-637963289737354040.jpg
Doc-P-981566-637963289737354040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى أنه "توافرت معلومات لدى الشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدّرات، على متن سيارة نوع "هيونداي"، في جونية والمناطق المحيطة"، موضحةً أن "الشّعبة كلّفت دورياتها بتكثيف الجهود الاستعلاميّة، وإجراء عمليّات مراقبة لكشف المشتبه به وتوقيفه".
Advertisement


وأوضحت في بلاغ، أنه "بتاريخ 8-8-2022، ومن خلال المتابعة، تمكّنت دوريات الشّعبة من رصد السيّارة المشبوهة في محلّة المعاملتين، وهي نوع "هيونداي" لون رصاصي. وبنتيجة المراقبة، وبعد التثبّت من قيام سائقها بترويج المخدّرات، نفّذت الدوريّات عملية إطباق على السيّارة، وتمكّنت من توقيف السّائق أثناء قيامه ببيع المخدّرات إلى شخصين كانا على متن سيّارتَين -تم توقيفهما أيضًا- وضبط السيّارات الثلاث، وهم ح. ح. ع. (من مواليد عام 1980، فلسطيني) المروّج، و إ. ل. (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) و ر. أ. م. (من مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)".


ولفتت الشعبة، إلى أنه "بتفتيش المروّج وسيّارته تم ضبط 10 أظرفة من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي 111 غ، و88 ظرفًا من مادّة الكوكايين زِنة 243 غ، وهاتفين خليويَين ومبلغ مالي"، وتابعت أنه "بتفتيش الثّاني والثّالث وسيّارتيهما ضُبِط بحوزة (إ. ل.) مسدس حربي ومبلغ مالي، وبحوزة (ر. أ. م.) هاتفَين خلويَين ومبلغ مالي".

وأكدت أنه "بالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، وتم حجز السيّارات الثلاث. وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-08-17
13:08 | 2022-08-17
12:44 | 2022-08-17
11:46 | 2022-08-17
11:46 | 2022-08-17
11:41 | 2022-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website