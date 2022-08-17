بالجرم المشهود.. مروج مخدرات في جونية بـ"قبضة الامن"

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أشارت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى أنه "توافرت معلومات لدى الشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدّرات، على متن سيارة نوع "هيونداي"، في جونية والمناطق المحيطة"، موضحةً أن "الشّعبة كلّفت دورياتها بتكثيف الجهود الاستعلاميّة، وإجراء عمليّات مراقبة لكشف المشتبه به وتوقيفه".وأوضحت في بلاغ، أنه "بتاريخ 8-8-2022، ومن خلال المتابعة، تمكّنت دوريات الشّعبة من رصد السيّارة المشبوهة في محلّة المعاملتين، وهي نوع "هيونداي" لون رصاصي. وبنتيجة المراقبة، وبعد التثبّت من قيام سائقها بترويج المخدّرات، نفّذت الدوريّات عملية إطباق على السيّارة، وتمكّنت من توقيف السّائق أثناء قيامه ببيع المخدّرات إلى شخصين كانا على متن سيّارتَين -تم توقيفهما أيضًا- وضبط السيّارات الثلاث، وهم ح. ح. ع. (من مواليد عام 1980، فلسطيني) المروّج، و إ. ل. (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) و ر. أ. م. (من مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)".ولفتت الشعبة، إلى أنه "بتفتيش المروّج وسيّارته تم ضبط 10 أظرفة من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي 111 غ، و88 ظرفًا من مادّة الكوكايين زِنة 243 غ، وهاتفين خليويَين ومبلغ مالي"، وتابعت أنه "بتفتيش الثّاني والثّالث وسيّارتيهما ضُبِط بحوزة (إ. ل.) مسدس حربي ومبلغ مالي، وبحوزة (ر. أ. م.) هاتفَين خلويَين ومبلغ مالي".وأكدت أنه "بالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، وتم حجز السيّارات الثلاث. وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".