في هذه المنطقة... سقط عن سطح مبنى خلال تركيب ألواح الطاقة الشمسية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط الشاب خ.د عن سطح مبنى، أثناء قيامه بعملية تركيب ألواح الطاقة الشمسية، في محلة الحوش شرق مدينة صور.



وعلى الفور، حضرت سيارة الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية مركز الحوش، وعملت على نقله الى مستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة.

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