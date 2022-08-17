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لبنان

بدء جلسة لجنة المال والموازنة لمتابعة درس مواد الموازنة

Lebanon 24
17-08-2022 | 04:26
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التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء المال والعدل والدفاع وممثلين عن وزارة الخارجية،  لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٢٢.
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