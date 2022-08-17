بدء جلسة لجنة المال والموازنة لمتابعة درس مواد الموازنة

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التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء المال والعدل والدفاع وممثلين عن وزارة الخارجية، لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٢٢.