الحريري ينعي مكاري: رحل اعز الرجال وأوفى الاصدقاء ورفيقي في المشقات والاحلام

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نعى الرئيس سعد الحريري ببالغ الحزن والاسى نائب رئيس مجلس النواب السابق وعضو كتلة المستقبل النيابة سابقا، ورفيق درب الرئيس الشهيد رفيق الحريري فريد مكاري وقال:"رحل اليوم ابو نبيل، اعز الرجال وأوفى الاصدقاء ، رفيق درب الوالد الشهيد رفيق الحريري ،ورفيقي في المشقات والاحلام .فريد مكاري في ذمة الله . أنعية ببالغ الحزن باسمي واسم عائلتي واسم تيار المستقبل الى اللبنانيين عموماً والى جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري .برحيله يسقط غصن كبير من شجرة الرئيس رفيق الحريري، وتنطوي رحلة اخ حبيب ،لازمنا في المصاعب واعطانا من حكمته وطيبته وحلاوة روحه ذكريات لن تنسى .دخل السياسة نظيف الروح والكف والسيرة وخرج منها بالمواصفات ذاتها ، تاركاً لاهله واحبته في الكوره الاثر الطيب والتجربة السياسية النبيلة .احر التعازي للعزيزة مها والعزيز نبيل، ولشقيقه مكارم رفيقه في كل المراحل، وعموم آل مكاري واهل انفة والكورة الاعزاء .نسأل الله ان يتغمده برحمته وان يسبغ علينا وعلى محبيه نعمة الصبر . انا لله وانا اليه راجعون ."