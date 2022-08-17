الحريري ينعي مكاري: رحل اعز الرجال وأوفى الاصدقاء ورفيقي في المشقات والاحلام

رحل اليوم ابو نبيل أعزّ الرجال وأوفى الاصدقاء رفيق درب الوالد الشهيد ورفيقي في المشقات والاحلام.
فريد مكاري في ذمة الله. أنعيه ببالغ الحزن باسمي واسم عائلتي واسم تيار المستقبل الى اللبنانيين عموماً والى جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
١/٣ pic.twitter.com/RNB73xsc6e
— Saad Hariri (@saadhariri) August 17, 2022
رحل اليوم ابو نبيل أعزّ الرجال وأوفى الاصدقاء رفيق درب الوالد الشهيد ورفيقي في المشقات والاحلام.
فريد مكاري في ذمة الله. أنعيه ببالغ الحزن باسمي واسم عائلتي واسم تيار المستقبل الى اللبنانيين عموماً والى جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
١/٣ pic.twitter.com/RNB73xsc6e
أحرّ التعازي للعزيزة مها والعزيز نبيل ولشقيقه مكارم رفيقه في كل المراحل وعموم آل مكاري واهل أنفة والكورة الاعزاء.
نسأل الله ان يتغمده برحمته وان يسبغ علينا وعلى محبيه نعمة الصبر. إنّا لله وإنّا اليه راجعون.
٣/٣
— Saad Hariri (@saadhariri) August 17, 2022
أحرّ التعازي للعزيزة مها والعزيز نبيل ولشقيقه مكارم رفيقه في كل المراحل وعموم آل مكاري واهل أنفة والكورة الاعزاء.
نسأل الله ان يتغمده برحمته وان يسبغ علينا وعلى محبيه نعمة الصبر. إنّا لله وإنّا اليه راجعون.
٣/٣
برحيله يسقط غصن كبير من شجرة الرئيس رفيق الحريري وتنطوي رحلة اخ حبيب لازمنا في المصاعب واعطانا من حكمته وطيبته وحلاوة روحه ذكريات لن تنسى.
دخل السياسة نظيف الروح والكف والسيرة وخرج منها بالمواصفات ذاتها، تاركاً لاهله واحبته في الكورة الاثر الطيب والتجربة السياسة النبيلة.
٢/٣
— Saad Hariri (@saadhariri) August 17, 2022
برحيله يسقط غصن كبير من شجرة الرئيس رفيق الحريري وتنطوي رحلة اخ حبيب لازمنا في المصاعب واعطانا من حكمته وطيبته وحلاوة روحه ذكريات لن تنسى.
دخل السياسة نظيف الروح والكف والسيرة وخرج منها بالمواصفات ذاتها، تاركاً لاهله واحبته في الكورة الاثر الطيب والتجربة السياسة النبيلة.
٢/٣