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لبنان

الحريري ينعي مكاري: رحل اعز الرجال وأوفى الاصدقاء ورفيقي في المشقات والاحلام

Lebanon 24
17-08-2022 | 04:32
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نعى الرئيس سعد الحريري ببالغ الحزن والاسى نائب رئيس مجلس النواب السابق وعضو كتلة المستقبل النيابة سابقا، ورفيق درب الرئيس الشهيد رفيق الحريري فريد مكاري وقال:"رحل اليوم ابو نبيل، اعز الرجال وأوفى الاصدقاء ، رفيق درب الوالد الشهيد رفيق  الحريري ،ورفيقي في المشقات والاحلام .  
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فريد مكاري في ذمة الله . أنعية ببالغ الحزن باسمي واسم عائلتي واسم تيار المستقبل الى اللبنانيين عموماً والى جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري . 
 برحيله يسقط غصن كبير من شجرة الرئيس رفيق الحريري، وتنطوي رحلة اخ حبيب ،لازمنا في المصاعب واعطانا من حكمته وطيبته وحلاوة روحه ذكريات لن تنسى . 
 دخل السياسة نظيف الروح والكف والسيرة وخرج منها بالمواصفات ذاتها ، تاركاً لاهله  واحبته في الكوره الاثر الطيب والتجربة السياسية النبيلة . 
 احر التعازي للعزيزة مها والعزيز  نبيل، ولشقيقه مكارم رفيقه في كل المراحل، وعموم آل مكاري واهل انفة والكورة الاعزاء . 
نسأل الله ان يتغمده برحمته وان يسبغ علينا وعلى محبيه نعمة الصبر . انا لله وانا اليه راجعون ."
 
 
 
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