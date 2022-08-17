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لبنان

سليمان: لرئيس جمهورية يُحسِن بحكمته إنقاذ البلاد

Lebanon 24
17-08-2022 | 04:41
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استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة السفير الباكستاني في لبنان سلمان أطهر، حيث تم عرض التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، كذلك العلاقات اللبنانية الباكستانية.


وشدد سليمان أمام ضيفه على "ضرورة ترميم علاقات لبنان بالدول الصديقة للخروج من العزلة التي تعيشها البلاد بسبب السياسة الخارجية غير المتوازنة نتيجة انغماس لبنان عنوةً في سياسة المحاور، التي تنعكس سلبًا على الاقتصاد وتجعل من لبنان ساحة صراع بدلًا من اعتماده واحة للحوار".
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وجدد الرئيس سليمان دعوته تشكيل حكومة "لمواكبة الاستحقاق الرئاسي"، داعيًا في الوقت عينه رئيسي الجمهورية والحكومة إلى "التعاون والتسهيل بدلًا من التساجل والتعطيل". كما ناشد المجلس النيابي "تحمل مسؤوليته الدستورية لناحية انتخاب رئيس جمهورية يُحسِن بحكمته إنقاذ لبنان"، منبهًا من"لادستورية ربط جلسة انتخاب الرئيس بأي ملف أخر". 

 
كما اعتبر الرئيس سليمان انه برحيل دولة الرئيس فريد مكاري، يخسر "لقاء الجمهورية" "عضوًا مؤسسًا راقيًا، ويخسر لبنان شخصية محبّة للوطن، شجاعة في الدفاع عنه في الأوقات الصعبة".
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