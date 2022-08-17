في هذا الموعد...كتل هوائية حارة بانتظارنا والحرارة تتخطى المعدل!

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الخميس، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في الداخل حيث تلامس الـ 40 درجة لذا نحذّر من خطر اندلاع الحرائق و يستمر تكون الضباب على المرتفعات مساء.وجاء في النشرة الاتي:الحال العامة:يقع لبنان تحت تأثير كتل هوائية حارة خاصة في االمناطق الداخلية حيث تلامس ال40 درجة ويصبح الطقس شبيه صحراوي مع فروقات حرارية ملحوظة بين الليل والنهار، ويكون التأثير محدود على الساحل، يخف تأثير الكتل الحارة اعتباراً من يوم الجمعة.معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و 33 درجة.تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: قليل الغيوم يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع رطوبة مرتفعة تؤدي الى شعور اكثر بالحر وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل حيث تلامس ال 40 درجة اما في المناطق الشمالية فتلامس ال 36 درجة و تتخطى معدلاتها الموسمية، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل على الساحل و تنخفض بشكل طفيف على الجبال. يتكون ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة المسائية خاصة في المناطق الشمالية حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي. نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خاصة في الداخل و عدم التعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة .الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في الداخل حيث تلامس ال40 درجة لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق ويستمر تكون الضباب على المرتفعات مساء.الجمعة: غائم جزئياً الى غائم وبداية انحسار تاثير الكتل الهوائية الحارة عن الداخل حيث تنخفض درجات الحرارة على الجبال و في الداخل و تبقى دون تعديل على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانًا. و يستمر ظهور الضباب عى المرتفعات.السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.درجات الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، على الجبال من 21 الى 29 درجة، وفي البقاع من 16 الى 40 درجة.الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10و 25 كلم/س.الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.حرارة سطح الماء: 30°م.الضغط الجوي: 758 ملم زئبقساعة شروق الشمس: 6,02ساعة غروب الشمس: 19,21