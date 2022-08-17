هذا ما طلبته حركة امل من مناصريها

صدر عن الهيئة التنفيذية لحركة امل، التالي:



يمنع على جميع الاخوة الحركيين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة امور حركية او سياسية وحصر التعبير عن موقف الحركة او الرد على موقف عبر المكتب الإعلامي المركزي وهيئة التواصل الإلكتروني، وغير ذلك يعتبر مخالفة تنظيمية.

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