ميقاتي بحث ملف الاهراءات مع النائبين خلف وعون بحضور وزير البيئة... هذا ما تم التوافق عليه

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين والنائبين نجاة عون صليبا ومحلم خلف في السراي الحكومي اليوم .

وأعلن الوزير ياسين بعد الاجتماع:كان الإجتماع اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي ومع سعادة النواب للتحدث في موضوع الاهراءات، وتمت مناقشة الحلول التي يمكن أن توقف إحتراق الحبوب والتعامل مع الصوامع الشمالية، وتم التوافق على النظر فنيا وبشكل سريع في هدم الصوامع الشمالية وحماية الصوامع الجنوبية وتدعيمها.

Advertisement أضاف: لدى هدم الصوامع الشمالية بطريقة فنية يمكن ان ننظف كل الردميات والحبوب، وأن نمنع مصدر الحرق الذي تصدر عنه ملوثات ويؤثر على صحة الناس، ولو أن هذا الاحتراق يتم بشكل تلقائي. وبعد تنظيف هذه الردميات يمكن التركيز على الصوامع الجنوبية والعمل على تدعيمها.

النائب عون صليبا

وتحدثت النائب عون صليبا وقالت:" نشكر دولة الرئيس ميقاتي ومعالي الوزير ياسين على تجاوبهما معنا، فهمنا هو إيقاف الحريق المتواجد في مدينة بيروت على مدى 36 يوما، وهذا الأمر لا يجوز أن يبقى. لقد طلبنا الاجتماع اليوم مع دولة الرئيس وتم التوافق التام على ضرورة النظر تقنيا للتخلص من الحريق ولو أدى الأمر إلى هدم الاهراءات الشمالية لإنقاذ الاهراءات الجنوبية، واذا تمكنا من هدم الاهراءات الشمالية بطريقة سريعة، فسيتم، بالتعاون مع وزير البيئة والوزراء المعنيين، تنظيف القمح في الاهراءات الجنوبية كي لا يتكرر الحريق، ولنجعل الاهراءات الشمالية معلما شاهدا على جريمة بيروت. ونحن نشكر الرئيس ميقاتي على التفاهم وعلى اتخاذ القرار الصحيح في هذا الموضوع. وأعلن الوزير ياسين بعد الاجتماع:كان الإجتماع اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي ومع سعادة النواب للتحدث في موضوع الاهراءات، وتمت مناقشة الحلول التي يمكن أن توقف إحتراق الحبوب والتعامل مع الصوامع الشمالية، وتم التوافق على النظر فنيا وبشكل سريع في هدم الصوامع الشمالية وحماية الصوامع الجنوبية وتدعيمها.أضاف: لدى هدم الصوامع الشمالية بطريقة فنية يمكن ان ننظف كل الردميات والحبوب، وأن نمنع مصدر الحرق الذي تصدر عنه ملوثات ويؤثر على صحة الناس، ولو أن هذا الاحتراق يتم بشكل تلقائي. وبعد تنظيف هذه الردميات يمكن التركيز على الصوامع الجنوبية والعمل على تدعيمها.النائب عون صليباوتحدثت النائب عون صليبا وقالت:" نشكر دولة الرئيس ميقاتي ومعالي الوزير ياسين على تجاوبهما معنا، فهمنا هو إيقاف الحريق المتواجد في مدينة بيروت على مدى 36 يوما، وهذا الأمر لا يجوز أن يبقى. لقد طلبنا الاجتماع اليوم مع دولة الرئيس وتم التوافق التام على ضرورة النظر تقنيا للتخلص من الحريق ولو أدى الأمر إلى هدم الاهراءات الشمالية لإنقاذ الاهراءات الجنوبية، واذا تمكنا من هدم الاهراءات الشمالية بطريقة سريعة، فسيتم، بالتعاون مع وزير البيئة والوزراء المعنيين، تنظيف القمح في الاهراءات الجنوبية كي لا يتكرر الحريق، ولنجعل الاهراءات الشمالية معلما شاهدا على جريمة بيروت. ونحن نشكر الرئيس ميقاتي على التفاهم وعلى اتخاذ القرار الصحيح في هذا الموضوع.



النائب خلف

وقال النائب خلف: لقد خرجنا من الاجتماع بقرار على ثلاثة مستويات: الأول هو كيفية إنهاء هدم الاهراءات من الناحية الشمالية، والثاني اخماد الحريق بأسرع وقت، والثالث الأبقاء على الاهراءات في القسم الجنوبي، والحفاظ عليها، واتخاذ كل التدابير الآيلة للحفاظ على هذا الأمر، والقرار السابق المتخذ من قبل مجلس الوزراء بهدم كافة الاهراءات سيعّدل، وهذا امر أساسي في هذه المقاربة.لقد خرجنا اليوم بقرار واضح جدا بتعديل القرار الأساسي لمجلس الوزراء، والحفاظ على الاهراءات والصوامع الجنوبية.

سئل: هل يلزم التعديل انعقاد مجلس الوزراء؟

أجاب: الموضوع سيكون من ضمن إطار تعديل المرسوم الأساسي ،وهذا قد يكون بقرار استثنائي يتخذ بمرسوم بين رئيسي الجمهورية والحكومة.

سئل :مَن سيتولى الشق الفني؟

أجاب الوزير ياسين:" هناك لجنة فنية تتابع ألموضوع مؤلفة من الادارات الرسمية تضم كل الوزارات ولجنة إدارة الكوارث وإدارة المرفأ ، ولدينا اجتماع ظهر اليوم لمناقشة هذه المسألة التي تحدث عنها دولة الرئيس.

سئل: كان هناك قرار سابق كلفت بموجبه شركة معينة بتنظيف الاهراءات ؟

أجاب الوزير ياسين: لقد قامت هذه الشركة بعملها آنذاك،بالتعاون مع وزارة الاقتصاد من أجل تنظيف القمح وغربلة كل الردميات التي كانت موجودة، اما اللجنة الحالية التي تضم كل الادارات الرسمية فستجتمع ظهر اليوم لمناقشة القرار الذي تفضل به النائب خلف في نقاطه الثلاث وتحديد ما هي الحاجات الفنية والتقنية ليتم هدم وتنظيف الجهة الشمالية وتدعيم الجهة الجنوبية. والعملية لن تكون طويلة لأن عملية التنظيف والهدم هي التي توقف مصدر الحريق.

اما النائب خلف فعقب قائلا: "سمعنا خلال الاجتماع مع دولة الرئيس أنه قام باتصالات فورية لانفاذ هذا القرار والابقاء على هذا المعلم كمعلم شاهد على هذه الفاجعة وهي تفجير 4 أب، وهذا امر مريح، والأمور الفنية والتقنية ستتابع من قبل هذه اللجنة، والتنفيذ بدأ بالنسبة لنا."

أما النائب عون صليبا فقالت:"كنا نرغب ان تبقى كل الاهراءات كمعلم وكشاهد على الجريمة ولكن في ظل الحريق الحاصل وسقوط الصوامع ارتأينا ان هذا الحل هو الأنسب للحفاظ على الجهة الجنوبية وتنظيفها .

وردا على سؤال قالت"إن سبب الحريق هو عملية تحميص القمح والذرة وهذا أمر متعارف عليه علميا."

الوزيرة رياشي

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، في مشاركة رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

بعد الاجتماع صرّحت الوزيرة رياشي:إن الأوضاع المالية والإقتصادية التي يمر بها البلد هي هاجس لدى الرئيس ميقاتي، والمهم في الوقت الحاضر أن نتمكن من معالجة مشكلات القطاع العام، ليس على المدى القريب فقط، بل على المدى الطويل أيضا. لقد حاولنا اراحة موظف القطاع العام لمدة شهرين، ولكن دولة الرئيس يريد حلا للمدى الطويل، وطلب منا اعداد تصور لأفضل السبل الممكنة لإيجاد حل يرضي الموظف ويعطي إنتاجية لعمله، ويريح المواطن اللبناني الذي يود الحصول على الخدمات، وكل ذلك من أجل التمكن من وضع مشروع الإصلاح على السكة. ولقد طلب منا دولة الرئيس وضع تصور معين ونحن في طور العمل عليه ليشمل ليس فقط الموظفين بل المتقاعدين ايضا.

النائب سليمان

والتقى الرئيس ميقاتي النائب محمد سليمان الذي أعلن إثر اللقاء:" ناقشنا الشؤون العامة في البلاد وشؤون الشمال وعكار خاصة، والمواضيع الإجتماعية والإنمائية الملحة فيها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتطرقنا أيضا لموضوع التجنيس، فلدينا حالات انسانية، اذ هناك أشخاص سقطوا سهوا من مرسوم التجنيس عام 1994 وهم من ضمن عائلة واحدة، فمن ضروري انصافهم واعطاءهم الجنسية.

النائب الخير

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع النائب احمد الخير.

النائب ايلي خوري

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب ايلي خوري في السراي الحكومي اليوم وعرض معه الأوضاع الراهنة ومطالب طرابلس.

الخازن

وإستقبل الرئيس ميقاتي الشيخ وديع الخازن الذي أعلن بعد اللقاء:"تشرفت بلقاء دولة الرئيس ميقاتي وتداولنا في مختلف تطورات وقضايا الساعة، وعلى رأسها تشكيل حكومة جديدة لما لهذا الأمر من أهمية قصوى على صعيد استكمال ما أنجز من طروحات حول كيفية مقاربة شروط صندوق النقد الدولي وغيرها من الأمور التي،في حال انجزت، يمكن أن تخفف عن كاهل المواطن الأعباء المعيشية التي يعانيها في حياته اليومية على الصعد كافة.

وتمنيت على دولة الرئيس ميقاتي أن يكون متعاونا الى أقصى الحدود مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أظهر تحسسا لدقة المرحلة، مدركا خطورة اللحظة على أبواب انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري، ومستعدا للتعاون المخلص معه الى أقصى الحدود لإنتاج تشكيلة حكومية تعيد بناء ثقة المواطن بدولته والعالم بلبنان ودوره.

وأبديت تقديري، في هذا السياق،للجهود والمبادرات العربية والدولية الهادفة لمساعدة لبنان على اجتياز مصاعب وتحديات المرحلة الراهنة، وتقديم ما يحتاجه من دعم معنوي وسياسي لأن المساعي العربية والدولية الحميدة لا تريد الا الخير للبنان وشعبه، وما توسلت يوما اسلوب الصفقات والسمسرات والتسويات على حسابه.

أتمنى على المرجعبات السياسية على اختلاف فئاتها وميولها الى حل مشاكلهم الداخلية عن طريق الحوار الهادف والهادىء في إطار الثوابت الوطنية، على أساس مبادى ومرتكزات الوفاق والعيش المشترك والوحدة الوطنية حيث لا هيمنة من أحد ولا إلغاء او تهميش لأحد، ولا مكان لمنطق أكثري وأقلوي في ظل نظام قائم على الديموقراطية التوافقية.