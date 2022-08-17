بري نعى مكاري

نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري بإسم المجلس النيابي نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري.



وقال في بيان النعي: "برحيل الرئيس فريد مكاري يفقد المجلس النيابي والحياة التشريعية والسياسية واحداً من الزملاء الأعزاء الذين عملوا بإخلاص من أجل لبنان. انني بإسمي الشخصي وبإسم الزملاء النواب نسأل الله تعالى للراحل الرحمة ولذويه ومحبيه أحر التعازي والصبر والسلوان".

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كذلك، أبرق بري لنظيره الاسترالي ميلتون ديك، مهنئاً بانتخابه رئيساً للمجلس النيابي الاسترالي متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة، وان يكون ذلك فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين التشريعتين في البلدين الصديقين .