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لبنان

صفيحة البنزين بـ750 الف ليرة... اليكم ما حصل (صورة)

Lebanon 24
17-08-2022 | 05:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام صاحب محطة معتوق، في محلّة تول في النبطيّة ببيع صفيحة البنزين بسعر 750 الف ليرة لبنانية، وذلك خلافا للسعر الرسمي.
 
وفي هذا الاطار، قام مجموعة من المواطنين بالاتصال بمديريّة أمن الدّولة وقاموا بتبليغها بما يجري.
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وبناء على الاتصالات توجهت دوريّة  تابعة لأمن الدولة في النبطيّة إلى المحطة، وتم توقيف صاحبها المدعو "ح. ش".
 
وبناءً على إشارة القضاء المختص، أُجبٍر صاحب المحطة على بيع كامل مخزونه بإشراف عناصر من أمن الدّولة، ملتزماً بالسّعر الرسميّ، وتمّ ضبط المبلغ الذي نتج عن عمليّة البيع السابقة، إلى حين استكمال التحقيق.
 
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