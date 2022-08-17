إطلاق حملة لإزالة الصور والإعلانات على الطرقات العامة في بعلبك

أطلق محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر حملة بالتعاون مع اتحاد بلديات بعلبك لنزع التعديات والصور والإعلانات واليافطات عن الأملاك العامة.

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وأكد المحافظ خضر أن "هذه الحملة تنظمها المحافظة بشكل دوري لإزالة كل التعديات عن الأملاك العامة، والتي تسبب أيضاً التلوث البصري وتحجب الرؤية. ومع الأسف أصبحت الطرقات أشبه بألبوم صور وتنتشر الإعلانات العشوائية المزعجة على الطرقات".وأشار إلى أن "ما يحصل اليوم هو تطبيق للقانون، ولتحسين المنظر العام، ونزع أي تعد على الطرقات والساحات والوسطيات وعلى أملاك الدولة، وسوف تستمر الحملة حتى يصار إلى إزالة كل التعديات".وأضاف: "ما زالت حتى اليوم صور المرشحين للانتخابات النيابية الأخيرة على جوانب الطرقات وفي الوسطيات، وهناك الكثير من اليافطات التي لا نفهم معناها، فالبعض يرفع على الأوتوستراد يافطة تهنئة لابنته التي نجحت في الشهادة المتوسطة، وهناك محلات ترفع إعلاناتها على أعمدة الإنارة، وغير ذلك من الظواهر المخلة بالمنظر العام والتي تشكل تعديات من الواجب إزالتها، وينبغي على الجميع احترام القانون الذي ينظم آلية الإعلان".