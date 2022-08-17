خدمات "أوجيرو" توقّفت في هذه المنطقة... ما السبب؟

أعلنت "أوجيرو" عبر "تويتر"، أنّ محطة الإتصالات اللاسلكيّة LTE في منطقة ضهر الأحمر تعرّضت إلى عمليّة عبث وسرقة معدّات، مما أدّى إلى توقّف خدماتها لدى المشتركين المستفيدين من هذه المحطة.

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وأشارت إلى أنّها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.