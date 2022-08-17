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لبنان

خدمات "أوجيرو" توقّفت في هذه المنطقة... ما السبب؟

Lebanon 24
17-08-2022 | 05:56
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أعلنت "أوجيرو" عبر "تويتر"، أنّ محطة الإتصالات اللاسلكيّة LTE في منطقة ضهر الأحمر تعرّضت إلى عمليّة عبث وسرقة معدّات، مما أدّى إلى توقّف خدماتها لدى المشتركين المستفيدين من هذه المحطة.
 
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وأشارت إلى أنّها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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أوجيرو

ضهر الأحمر

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